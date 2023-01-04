Шоумен заявил, что презирает тех, кто не тот, кем хочет казаться.

Недавно российский артист Валерий Мелдазе выступил на корпоративе в Дубае, где ответил на "Слава Украине" - "Героям слава". После этого его начали гнобить в России и даже требовать лишить артиста гражданства. Трусливый Мелазе решил оправдаться за свои слова, назвал войну конфликтом, а Украину и Россию - любимыми народами.

Такое поведение, мягко говоря, шокировало украинцев, ведь в начале полномасштабного вторжения артист призвал остановить войну. Не остался в стороне и украинский шоумен Анатолий Анатолич. Он "разнес" Валерия Меладзе после его жалких оправданий. Он назвал его самым ссыкливым грузином.

"Быть Валерой Меладзе – это называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю", – заявил Анатолич на своей странице в Instagram.

Видео дня

Позиция Валерия Меладзе по войне в Украине

24 февраля Меладзе одним из первых осудил полномасштабное вторжение. Из-за этого он стал нежелательным артистом в РФ. Однако, судя по всему, он не захотел терять миллионы, поэтому быстро "переобулся".

Он продолжил выступать в РФ, а войну стал называть конфликтом между братскими народами.

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - сказал Меладзе.

Вас также могут заинтересовать новости: