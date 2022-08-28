Валерий Меладзе вернулся в Россию.

Еще 24 февраля 2022 года артист Валерий Меладзе осудил вторжение России в Украину. После того, как он записал видео с призывом остановить войну, он стал "запрещенным" в РФ артистом.

Позже появились слухи, что он покинул Россию. Оказывается, сейчас он вернулся в страну-агрессора и даже успел выступить в столичном клубе. Вместе с бэк-вокалисткой он исполнил песню "Океан и три реки".

Стоит отметить, что ранее Валерий Меладзе уже выступал в России. Он дал концерт даже после того как планировал уйти со сцены.

Відео дня:

При этом российские пропагандисты недовольны поведением Меладзе. Они считают, что артист наживается на гражданах страны, действия которых он осуждает.

Напомним, в России создали "черный список" своих же артистов. Среди них и популярный музыкант Валерий Меладзе.

Вас также могут заинтересовать новости: