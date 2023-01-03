Он сказал, что любит два народа - украинцев и россиян.

Российский певец Валерий Меладзе оправдался за слова "Героям слава!", сказанные в ответ на "Слава Украине!".

На своей странице в Instagram он заявил, что любит и украинцев, и россиян. Поэтому он не хочет кого-то из них ненавидеть.

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - сказал Меладзе.

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Валерия Меладзе гнобят в России

Недавно Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае вступил в диалог с гостем. Сначала говорили о композиции "Салют, Вера", а потом вспомнили об Украине.

"Слава Украине, браток!"- сказал гость.

"Героям слава!", - ответил Меладзе, подняв рюмку.

"О-о-о, красавчик. Обожаю! Обнимаю",- эмоционально крикнул автор ролика.

В России назвали это "предательством". Теперь депутат Государственной Думы Сергей Миронов и член Совета Федерации Елена Афанасьева требуют лишить артиста гражданства.

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