В России назвали это "предательством".

В России требуют лишить гражданства певца Валерия Меладзе, который ответил "Героям Слава" на возглас "Слава Украине" в Дубае.

С соответствующей инициативой выступили депутат Государственной Думы Сергей Миронов и член Совета Федерации Елена Афанасьева. Также они предлагают лишить певца всех званий. По словам Миронова, "настоящий российский артист" не может и не должен так себя вести.

"Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по этому поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех званий, что есть у него. Это будет честно и справедливо", - заявил Миронов.

Видео дня

Афанасьева назвала слова певца "скотством" и "предательством". "За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - заявила она.

Что Меладзе говорил о войне

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе опубликовал видеообращение с призывом остановить войну.

"Сегодня произошло то, что не могло, и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал певец.

Летом стало известно, что певец попал в "черный список" запрещенных в России артистов. Однако позже появилась информация о его выступлении в московском клубе.

2 февраля в сети опубликовали видео, где Меладзе говорит " Героям слава!" на корпоративе. В этот момент он убрал микрофон от лица.

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