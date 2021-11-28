Кейт Уинслет / instagram.com/kate.winslet.official

Голливудские актеры Клинт Иствуд, Кейт Уинслет, Том Круз, Дэнни Девито, Джонни Депп прославились благодаря своим талантам. Но не все знают, что они не только прекрасные актеры, но и отличные люди. УНИАН предлагает вспомнить об их героических поступках и как они отчаянно готовы броситься в огонь и в воду, чтобы спасти нуждающихся.

Клинт Иствуд

Актер Клинт Иствуд однажды спас моряка, корабль которого начал тонуть. Оказывается, мужчина был в нижней каюте и не мог из нее выбраться, а Иствуд тогда работал инструктором по плаванию. Он без капли сомнения бросился спасать молодого человека, и ему это таки удалось. При этом Клинт не любит говорить на эту тему.

Клинт Иствуд / instagram.com/clinteastwoodfans01

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет как-то была на вечеринке в доме миллиардера Ричарда Брэнсона. Неожиданно для всех тогда началась гроза, молния ударила в особняк и он сразу загорелся. Гости в суматохе начали выбегать, но вот Кейт решила спасти старушку, о которой все забыли. Это было мама Брэнсона, которая из-за старости еле ходила. Отважная Уинслет вытащила ее из горящего дома, за что старушка потом еще долго ее благодарила.

Кейт Уинслет / instagram.com/kate.winslet.official

Том Круз

Том Круз 25 лет назад стал свидетелем аварии. Недобросовестный водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия. Актер же вызвал скорую помощь и находится с потерпевшей все время. Он поехал с ней в клинику и даже полностью оплатил лечение.

Дэнни Девито

Дэнни Дэвито и Майкл Дуглас однажды решили сходить на "экскурсию" к змеям. Дуглас взял одну из них в руки, в результате чего она его укусила. Дэнни не растерялся и сразу начал отсасывать яд. Благодаря его отважному поступку Майкл остался жив.

Дэнни Девито / instagram.com/dannydevito9

Джонни Депп

Джонни Депп, конечно, не Джеки Чан, но тоже хорошо машет руками и ногами. Однажды он со своими друзьями поздно ночью возвращался из бара. В одном из переулков они заметили компанию хулиганов, которые пытались изнасиловать девушку. Депп и его друзья сразу же набросились на злоумышленников, "раскидали" их и спасли несчастную. Кстати, сам Джонни говорил о том, что с этой девушкой они общаются и по сей день.

Джонни Депп / instagram.com/johnnydepp

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Автор: Диана Могилевич