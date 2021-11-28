Голливудские знаменитости готовы прийти на помощь нуждающимся.

Голливудские актеры Клинт Иствуд, Кейт Уинслет, Том Круз, Дэнни Девито, Джонни Депп прославились благодаря своим талантам. Но не все знают, что они не только прекрасные актеры, но и отличные люди. УНИАН предлагает вспомнить об их героических поступках и как они отчаянно готовы броситься в огонь и в воду, чтобы спасти нуждающихся.

Клинт Иствуд

Актер Клинт Иствуд однажды спас моряка, корабль которого начал тонуть. Оказывается, мужчина был в нижней каюте и не мог из нее выбраться, а Иствуд тогда работал инструктором по плаванию. Он без капли сомнения бросился спасать молодого человека, и ему это таки удалось. При этом Клинт не любит говорить на эту тему.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет как-то была на вечеринке в доме миллиардера Ричарда Брэнсона. Неожиданно для всех тогда началась гроза, молния ударила в особняк и он сразу загорелся. Гости в суматохе начали выбегать, но вот Кейт решила спасти старушку, о которой все забыли. Это было мама Брэнсона, которая из-за старости еле ходила. Отважная Уинслет вытащила ее из горящего дома, за что старушка потом еще долго ее благодарила.

Том Круз

Том Круз 25 лет назад стал свидетелем аварии. Недобросовестный водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия. Актер же вызвал скорую помощь и находится с потерпевшей все время. Он поехал с ней в клинику и даже полностью оплатил лечение.

Дэнни Девито

Дэнни Дэвито и Майкл Дуглас однажды решили сходить на "экскурсию" к змеям. Дуглас взял одну из них в руки, в результате чего она его укусила. Дэнни не растерялся и сразу начал отсасывать яд. Благодаря его отважному поступку Майкл остался жив.

Джонни Депп

Джонни Депп, конечно, не Джеки Чан, но тоже хорошо машет руками и ногами. Однажды он со своими друзьями поздно ночью возвращался из бара. В одном из переулков они заметили компанию хулиганов, которые пытались изнасиловать девушку. Депп и его друзья сразу же набросились на злоумышленников, "раскидали" их и спасли несчастную. Кстати, сам Джонни говорил о том, что с этой девушкой они общаются и по сей день.

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Автор: Диана Могилевич