Девушки охотно выходят замуж за мужчин, которые старше их минимум на 10 лет.

В Украине много звездных пар с большой разницей в возрасте. Например, певица Санта Димопулос рассказывала, что ее супруг оберегает ее от проблем и у него можно многому научиться. Впрочем, Санта не единственная девушка, которая связала себя узами брака со взрослым мужчиной.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

В 2015 году Санта вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, который старшее ее на 18 лет. Певица призналась, что такая разница в возрасте влияет на нее положительно. Отметим, пара воспитывает общую дочь Софию. Также у певицы есть сын Даниэль от брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

"Он (Кучеренко, - УНИАН) учит своей мудрости, потому что он уже прошел интересную и насыщенную жизнь, и этим опытом он делится. Главное, чему он меня научил - не быть категоричной в каких-то вопросах. Да, у меня есть стержень и свои какие-то принципы по жизни, но он научил меня, что можно менять свою точку зрения и что нужно постоянно смотреть на мир шире". - сказала звезда в одном из интервью.

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Участница украинского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк в 2016 году вышла замуж за Вадима Вязовского, который старше ее на 10 лет. Четыре года назад у них появился первенец Вадим, а на днях у них родилась дочь. Но пока имя малышки родители не рассекретили.

"Нас становится больше! На днях у нас родилась дочь! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо на Земле. Слава Богу за все! Пусть любовь в этом мире приумножается и побеждает!" – сказала певица.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров

У этой звездной пары разница в возрасте аж 15 лет. Но это не помешало им сыграть свадьбу в 2019 году. Познакомились они на "Танцах со звездами", когда вместе танцевали. Уже тогда между ними возникла химия. Как признавалась сама Александра, у нее есть правильно не ходить на свидания с мужчинами, которые зовут ее на кофе. А вот Дмитрий подошел к этому вопросу более креативно и покорил сердце девушки.

Оля Полякова и Вадим Поляков

У Оли и Вадима разница в возрасте тоже 15 лет. Недавно звезда рассказала, что супруг в первое время ее постоянно радовал дорогими подарками. Он дарил ей драгоценности, роскошные аксессуары и даже квартиры. По словам Оли, она была в их паре куколкой, которую всегда нужно было наряжать. Отметим, у пары две дочери - Маша и Алиса.

Юлия Думанская и Григорий Козловский

В 2018 году певица Юлия Думанская вышла замуж за мужчину, который старше ее на 20 лет. Их отношения развивались достаточно быстро. Через несколько месяцев после свадьбы Юлия заявила о беременности и подарила супругу дочь Диану. А чуть позже у них родился сын, которого назвали Яремой.

Ранее УНИАН назвал 5 знаменитых украинок, которые вышли замуж за миллионеров.

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Автор: Диана Могилевич