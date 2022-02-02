Певица призналась, что болезнь очень подкосила здоровье ее семьи.

Украинская певица MamaRika призналась, что она, ее муж и маленький сын подхватили коронавирус. Болезнь негативно повлияла на состояние всех троих.

Об этом звезда сообщила в своем Instagram в stories.

По словам певицы, для нее и мужа Сергея Середы болезнь стала настоящим испытанием. Состояние было настолько плохим, что пара готовилась к самому худшему.

Однако у певицы все равно хорошее настроение и она шутит о первой "коронации" за время пандемии.

"Честно сказать, это уже длится довольно давно... Нам было так хр*ново... Для меня лично это, наверное, было самым тяжелым, что я переживала в жизни, я никогда так х*рово себя не чувствовала... Мы реально чуть не крякнули", - рассказывает певица.

Знаменитость сравнила ощущения во время болезни с родами. По ее словам, рожать было даже не так больно, как сейчас болеть.

Первые симптомы у пары появились еще в пятницу, а последующие дни стали для них настоящим испытанием.

Сейчас звездные супруги на пути к выздоровлению. Сын певицы переносит коронавирус легче. У него был только насморк.

Звезда призналась, что во время болезни сын изрядно порадовал их, ведь произнес первое слово - "мама".

"Что мы чувствовали при этом? Мы плакали все вместе, и сразу пошли на поправку... Любовь лечит все, и благодаря нашим деткам, мы находим в себе силы, чтобы как бы ни шатало, дать им все только лучшее!" - пишет MamaRika.

Читайте такжеMamaRika и Сергей Середа окрестили сына и рассекретили его имя (фото, видео)Напомним, что ранее украинская певица MamaRika рассказала об одином инциденте, который ранее произошел с ее подругой.

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