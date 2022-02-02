Украинская певица MamaRika призналась, что она, ее муж и маленький сын подхватили коронавирус. Болезнь негативно повлияла на состояние всех троих.
Об этом звезда сообщила в своем Instagram в stories.
По словам певицы, для нее и мужа Сергея Середы болезнь стала настоящим испытанием. Состояние было настолько плохим, что пара готовилась к самому худшему.
Однако у певицы все равно хорошее настроение и она шутит о первой "коронации" за время пандемии.
"Честно сказать, это уже длится довольно давно... Нам было так хр*ново... Для меня лично это, наверное, было самым тяжелым, что я переживала в жизни, я никогда так х*рово себя не чувствовала... Мы реально чуть не крякнули", - рассказывает певица.
Знаменитость сравнила ощущения во время болезни с родами. По ее словам, рожать было даже не так больно, как сейчас болеть.
Первые симптомы у пары появились еще в пятницу, а последующие дни стали для них настоящим испытанием.
Сейчас звездные супруги на пути к выздоровлению. Сын певицы переносит коронавирус легче. У него был только насморк.
Звезда призналась, что во время болезни сын изрядно порадовал их, ведь произнес первое слово - "мама".
"Что мы чувствовали при этом? Мы плакали все вместе, и сразу пошли на поправку... Любовь лечит все, и благодаря нашим деткам, мы находим в себе силы, чтобы как бы ни шатало, дать им все только лучшее!" - пишет MamaRika.
Читайте такжеMamaRika и Сергей Середа окрестили сына и рассекретили его имя (фото, видео)Напомним, что ранее украинская певица MamaRika рассказала об одином инциденте, который ранее произошел с ее подругой.