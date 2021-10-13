Певица призвала девушек не молчать, если кто-то их домогается.

Украинская певица MamaRika рассказала об одном инциденте, который ранее произошел с ее подругой.

По словам звезды, однажды ее подругу домогался в общественном месте незнакомый мужчина. В этот момент MamaRika оказалась рядом и защитила свою подругу.

"Скажу честно, у меня была такая ситуация, и я даже влезла в драку, защищая свою подругу. Благо, все закончилось хорошо. Но бывает и по-другому", - рассказала MamaRika.

Также она добавила, что благодаря своему острому языку она может дать отпор любому недобросовестному человеку.

Читайте также"Маленькая кривляка": 8-летняя дочь Пугачевой умилила поклонников"Я очень ценю личное пространство, и тем более не воспринимаю хамства. Мне повезло, что у меня острый язык, и я отсекаю подобных кадров одной фразой или взглядом", - добавила певица.

Напомним, 2 августа MamaRika и ее супруг Сергей Середа впервые стали родителями.

Кто такая MamaRika

Анастасия Кочетова - украинская певица. В 14 лет одержала победу на фестивале "Червона рута-2003". В возрасте 17 лет участвовала в проекте "Американский шанс" и выиграла в нём. Талант Анастасии оценили Стиви Уандер и Брайан МакНайт.

В августе 2011 года стала обладательницей премии "Хрустальный микрофон" в номинации "Певица года". Первый сольный альбом певицы "Папарацци" издан украинским лейблом Moon Records.

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Автор: Диана Могилевич