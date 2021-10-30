Не все украинские звезды могут похвастаться позитивными впечатлениями от массажа.

Украинские звезды регулярно делают себе массаж для снятия напряжение и для решения каких-то проблем со спиной. Но некоторые из них попали в руки недобросовестных массажистов, которые сделали им только хуже.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук признался, что после массажа у него появились высыпания на плечах. Полтора месяца он наносил на кожу антибиотики, чтобы избавиться от огромных прыщей. По его словам, массажист занес ему какую-то инфекцию, потому что делал массаж грязными руками.

Мила Нитич

Певица Мила Нитич рассказала, что после массажа у нее началась невыносимая боль в голове и шее. В результате ей пришлось искать реабилитолога, который помог ей решить эту проблему.

"Меня скрутило на дня четыре. Я не знала, что мне делать. Дней пять у меня было жуткое воспаление, дикая боль в голове и шее", - поделилась Нитич.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова после изнурительного концерта обратилась к остеопату, но тот довел девушку до потери сознания. Звезда во время массажа начала задыхаться, ее язык перекрыл кислород. Тарабарова поделилась, что врач рукой доставал ей язык.

"Я уже видела синий туннель. Кислорода не хватало, мозг начал отключаться. Может еще несколько минут и меня бы уже не спасли", - поделилась шокирующим опытом Тарабарова.

Миша Романова

Певица Миша Романова рассказала, что массажист и вовсе ее домогался.

"Не буду говорить, какие подробности там были, но это было отвратительно. Массажист не знал, что в квартире был мой молодой человек. Я позвала его сразу на помощь", - сказала Романова.

Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская рассказала, что однажды попала к недобросовестному массажисту. Девушка сделала ей массаж только с одной стороны тела.

"Она подумала, что я уснула. И шепотом сказала мне на ухо: "Переворачивайтесь". А я такая: "А с другой стороны?". Она испугалась тогда", - говорит Цибульская.

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Автор: Диана Могилевич