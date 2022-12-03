Известная украинская певица Камалия / Скриншот

Украинская певица Камалия поехала на родину своего мужа Мохаммада Захура - в Пакистан. Там артистка дала несколько благотворительных концертов. 

Следует отметить, что Камалия регулярно поддерживает Украину и неоднократно собирала деньги на помощь пострадавшим от войны согражданам. Однако недавно она проводила благотворительный концерт, деньги от которого были переданы для пострадавших от наводнения пакистанцев.

На странице в Instagram звезда опубликовала видео, где появляется на сцене в шикарном платье сине-желтого цвета. 

Видео дня

"Мое выступление на фестивале "Дань пакистанской музыке" в поддержку пострадавших от наводнения жителей Пакистана", - прокомментировала исполнительница.

Камалия / Скриншот видео с выступлением Камалии

Реакция соцсети

  • "Ты супер"
  • "Вы очень красиво пели!"
  • "Респект прекрасной Камалии за талант!"
  • "Хороший человек, только петь не умеет!"
  • "Это было крутое выступление! Спасибо вам за энергию и ваши песни!"
Камалия с мужем на концерте в Пакистане/ Скриншот

Отметим, что недавно Камалия показала видео, как сбегала от поклонников после сольного концерта. Каждый слушатель хотел сделать фото со звездой или получить ее автограф, поэтому певице пришлось быстро сесть в машину и покинуть толпу. 

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье. Камалия заявила, что сейчас переживает финансовые трудности.

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