Артистка побывала на родине мужа. Там она дала несколько благотворительных концертов.

Украинская певица Камалия поехала на родину своего мужа Мохаммада Захура - в Пакистан. Там артистка дала несколько благотворительных концертов.

Следует отметить, что Камалия регулярно поддерживает Украину и неоднократно собирала деньги на помощь пострадавшим от войны согражданам. Однако недавно она проводила благотворительный концерт, деньги от которого были переданы для пострадавших от наводнения пакистанцев.

На странице в Instagram звезда опубликовала видео, где появляется на сцене в шикарном платье сине-желтого цвета.

Видео дня

"Мое выступление на фестивале "Дань пакистанской музыке" в поддержку пострадавших от наводнения жителей Пакистана", - прокомментировала исполнительница.

Реакция соцсети

"Ты супер"

"Вы очень красиво пели!"

"Респект прекрасной Камалии за талант!"

"Хороший человек, только петь не умеет!"

"Это было крутое выступление! Спасибо вам за энергию и ваши песни!"

Отметим, что недавно Камалия показала видео, как сбегала от поклонников после сольного концерта. Каждый слушатель хотел сделать фото со звездой или получить ее автограф, поэтому певице пришлось быстро сесть в машину и покинуть толпу.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье. Камалия заявила, что сейчас переживает финансовые трудности.

Вас также могут заинтересовать новости: