Камалия заявила, что сейчас переживает финансовые трудности.

Супруга пакистанского миллионера и украинская певица Камалия рассказала, что война повлияла на финансовое положение ее семьи.

В программе ЖВЛ звезда призналась, что ее муж Мохаммад Захур стал меньше работать, поэтому заработка у него сейчас практически нет.

"Считайте, что бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И он не будет работать, пока война не закончится", - добавил муж певицы.

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Камалия пожаловалась, что сейчас ей приходится экономить. Кроме того, что бизнес супруга сейчас "на паузе", так и у нее еще нет концертов. С начала полномасштабного российского вторжения она выступает только на благотворительных мероприятиях, где собирает деньги для нашей страны.

"Приходится экономить. Мы не ходим так сейчас часто в какие-то рестораны дорогие... Нет настроения. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные, все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши", - подытожила певица.

Напомним, ранее Камалия поделилась с поклонниками радостной новостью - она сообщила, что привезла детей в Украину. По словам исполнительницы, они давно мечтали о том, чтобы побывать дома.

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