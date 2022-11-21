Известная украинская певица Камалия пожаловалась, что ей пришлось убегать от поклонников после сольного концерта в Пакистане. Мероприятие было благотворительным - она собирала средства для пакистанцев, пострадавших от наводнения.
19 ноября Камалия выступила на музыкальном фестивале в Карачи. На сцену она вышла на сцену с сине-желтым флагом и исполнила свои англоязычные хиты. После мероприятия она быстро села в машину со своим мужем Мохаммадом Захуром и уехала. Фрагмент звезда показала в своем Instagram-блоге.
Камалия поделилась, что поклонников было очень много:
"Побег от фанатов! Иначе бы держали до утра".
Реакция соцсетей
- "Увлекаюсь вашим творчеством и вами - прекрасной женщиной! Хотела попасть на концерт в Карачи, но, к сожалению, увидела в инстаграме за 40 мин до начала. Надеюсь, что еще будут концерты в Пакистане"
- "Женщина-дева. Божьей милости вам, наша украинская красавица"
- "Украинка с большой буквы!"
- "Вы очень хорошая, положительная и столько делать для Украины. Спасибо"
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье. Камалия заявила, что сейчас переживает финансовые трудности.