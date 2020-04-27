Saint Laurent отказался от участия в самой престижной Неделе моды

Бренд не представит свои коллекции ни на одной Неделе моды в 2020 году.

Из-за пандемии COVID-19 руководство дома моды Saint Laurent приняло решение отказаться от участия в Неделе моды в Париже и перейти на собственный график презентации новых коллекций в течение года.

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Как сообщает WWD со ссылкой на заявление компании, это сделано, чтобы марка смогла адаптироваться к новым условиям, возникшим из-за коронавируса, передает 112.ua.

"Осознавая ситуацию, которая сложилась, мы в Saint Laurent решили взять происходящее под собственный контроль и полностью изменить свое расписание. Бренд не представит свои коллекции ни на одной Неделе моды в 2020 году", – заявили представители модного дома.