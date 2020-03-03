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Неделя моды в Париже: Chanel показали новую коллекцию (фоторепортаж)

18:05, 03 марта 2020
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Бренд Chanel представил осенне-зимнюю коллекцию женской одежды 2020/21.

Читайте такжеНеделя моды в Милане: мама Илона Маска дефилировала на 15-сантиметровых каблуках (фото)Показ состоялся в Париже в рамках недели моды.

На показе были замечены американские певицы Грейс Вандервол и Мэгги Роджерс, а также французская актриса Мати Диоп.

Ранее УНИАН сообщал, что неделю моды в Шанхае проведут в онлайн-формате из-за вспышки коронавируса нового типа.

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Теги: #мода