"Выглядишь уставшей": 18-летняя дочь Синди Кроуфорд удивила откровенным селфи

Поклонники супермодели Кайи Гербер отметили, что у нее очень уставший вид и посоветовали ей немного отдохнуть.

18-летняя дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике.

Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

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На размещенном фото 18-летняя знаменитость запечатлена с мокрыми растрепанными волосами в закрытом черном купальнике с глубоким декольте.

Публикация Гербер меньше чем за сутки набрала почти 300 тысяч лайков.

При этом подписчики отметили, что у модели очень уставший вид и посоветовали ей немного отдохнуть.

«Выглядишь уставшей», «После ночи на панели?», «Неважно выглядит, мешки синие под глазами», «Да, она вообще далеко не в мать», «Дорогая, тебе нужен отдых и питание», «Плохой момент…», «Дорогая, ты не выглядишь хорошо... Возьми немного отдыха», «То выражение, когда вы выходите из клуба», - комментировали поклонники.

Как сообщал УНИАН, дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер приняла участие в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020.