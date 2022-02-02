Девушка поделилась переживаниями с подписчиками.

Победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова получила травму на Сейшелах, где она сейчас отдыхает с мужем Никитой Добрыниным и сыном Львом.

Об инциденте девушка откровенно рассказала в Instagram-сторис.

"Осторожно читать следующую сторис, она вызывает дрожь по телу, и вы можете почувствовать мою боль", – отметила Даша.

По ее словам, она ударилась большим пальцем левой ноги о дверной проем, и ее ноготь треснул пополам.

Боль от удара была такой силы, что она "рыдала на плече мужа", а сейчас принимает обезболивающие препараты, рассказала Квиткова:

"Я была в душе. Выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам".

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