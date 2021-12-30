Блогерша решила немного исправить форму носа.

Украинская блогерша Даша Квиткова сделала пластическую операцию на носу и показалась с тейпами.

"У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Не раз вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было. И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю ринопластику, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой", - объяснила Квиткова.

Читайте такжеЗвезда 90-х после пожара перенесла несколько операций и кожных пластикОперацию девушке делал известный пластический хирург Эдгар Каминский. По словам врача, они изменили блики и углы кончика носа, чтобы он выглядел гармоничным и натуральным.

"Сразу хочу сказать, что окружающие, подписчики не заметят разницы, но Дарья будет, я надеюсь, довольна", - сказал Каминский.

Напомним, недавно родившая Даша Квиткова впервые показала фигуру в купальнике.

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