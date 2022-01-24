Девушка призналась, что боялась не влезть в купальник.

Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова порадовала подписчиков новыми фото с отпуска, на которых показала подтянутую фигуру.

Снимки жена Никиты Добрынина опубликовала в Instagram. На отдых на Сейшелы они уехали вместе с мужем и взяли с собой маленького сына.

"Фото в купальнике — done. Хотя надежды у меня было мало, что это случится", - написала девушка.

В комментариях подумали, что Квиткова намекает на плохую погоду, которая могла помешать сьемке, но молодая мама призналась, что боялась не успеть восстановить фигуру после родов - она родила сына в июле 2021 года.

Читайте также"Как долго я ждала": Лорак укатила на отдых и дразнится фигурой в купальнике (фото)На снимках Квиткова позирует на фоне океана в необычном купальнике, который совмещает в себе сразу два кроя.

Напомним, ранее украинская блогерша Даша Квиткова сделала пластическую операцию на носу и показалась с тейпами.

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