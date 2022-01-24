Пара отдыхает на Сейшелах вместе с сыном / фото instagram.com/nikitadobrynin

Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова порадовала подписчиков новыми фото с отпуска, на которых показала подтянутую фигуру.

Снимки жена Никиты Добрынина опубликовала в Instagram. На отдых на Сейшелы они уехали вместе с мужем и взяли с собой маленького сына.

"Фото в купальнике — done. Хотя надежды у меня было мало, что это случится", - написала девушка.

В комментариях подумали, что Квиткова намекает на плохую погоду, которая могла помешать сьемке, но молодая мама призналась, что боялась не успеть восстановить фигуру после родов - она родила сына в июле 2021 года.

Читайте также"Как долго я ждала": Лорак укатила на отдых и дразнится фигурой в купальнике (фото)На снимках Квиткова позирует на фоне океана в необычном купальнике, который совмещает в себе сразу два кроя. 

Фото Квиткова 25 января 2022
Фото Квиткова 25 января 2022
Фото Квиткова 25 января 2022
Фото Квиткова 25 января 2022
Фото Квиткова 25 января 2022

Напомним, ранее украинская блогерша Даша Квиткова сделала пластическую операцию на носу и показалась с тейпами.

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