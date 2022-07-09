По словам Ефросининой, все "починил" секс.

Телеведущая, благотворительница и общественный деятель Маша Ефросинина, которая сейчас находится в Германии и из-за полномасштабной войны около трех месяцев не виделась со своим мужем Тимуром Хромаевым, рассказала об их короткой встрече.

Так, пока Ефросинина с двумя детьми живет за границей, ее муж служит в составе добровольческого отряда в Киеве.

Как рассказала телеведущая в YouTube-проекте "Взрослые девочки", недавно паре удалось встретиться в Варшаве, куда бизнесмен приехал за гуманитарным грузом. По словам звезды, их встреча была не такой, какой она себе представляла. Когда телеведущая приехала к мужу, то думала, что они как в кино набросятся друг на друга, но этого не произошло - Тимур был холоден и сдержан.

"Было непросто. Мы очень поменялись. Он сейчас в составе добровольческого отряда, он проходит обучение, он весь на военном, на военной тематике, они готовятся, он уже видел очень много всего. А я со своим немецким бытом, кучей работы, кучей стресса, больная собака, дети туда, дети сюда... И у нас в какой-то момент была такая какая-то странная вибрация", - рассказала Ефросинина.

По словам звезды, все "починил" секс.

"Оказывается, спустя 20 лет отношений может быть секс очень новый. Потому что вы очень друг по другу соскучились. Потому что выяснилось, что мы на 2,5 месяца не расставались никогда с моим мужем. И в этом тоже есть определенная прелесть", - призналась она.

Ефросинина призналась, что очень переживает за супруга и хочет быть рядом, но муж не хочет, чтобы семья возвращалась в Украину.

"Мне Тимур говорит: "Мне легче, когда вы уехали. Я за вас не переживаю, не боюсь. Я могу всецело отдаваться службе, могу принимать решения единолично. Мне легче, я не обеспокоен. В Киеве очень мало женщин". Я говорю: "Как вы там, мужчины все?". А он: "Да никому вообще не до женщин, если честно". Это порадовало меня, тем не менее он считает, что женщины сняли с мужчин груз страха и постоянной опасливости за них", - добавила она.

Напомним, ранее Ефросинина со слезами на глазах показала прощальный подарок мужа. Так же она рассказала, как переживает разлуку с мужем и поделилась одним романтическим моментом.

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