Певица не смогла проигнорировать новый хит Кароль.

Певица София Ротару отреагировала на новую песню Тины Кароль - хит One Nation Under Love ("Одне серцебиття"). Она оценила видео, которое появилось на странице артистки в Instagram.

Так, Кароль разместила новый ролик, который снимала в Карпатах. Певица позировала прямо на сене, в нежном белом платье с красным принтом. При этом звезда исполнила фрагмент своей песни. Женственный образ она подчеркнула едва заметным макияжем и эффектной прической. А обувь Кароль решила не надевать, она пела босой, будто подчеркивая "обнаженность" своего творчества.

В комментариях можно заметить немало комплиментов. Кароль получила лайки от звезд и фанов. Но особое внимание вызывает реакция Ротару. Она тоже "лайкнула" нежное видео с Кароль.

Вероятно, "хуторянке" понравилось творчество артистки, а потому она решила ее публично поддержать. При этом Ротару редко демонстрирует активность в соцсетях, сама она публикует новые посты и stories крайне редко. Но то, что она "лайкает" других звезд, точно может свидетельствовать о том, что звезда все же регулярно пользуется Instagram и интересуется жизнью других артистов.

Тина Кароль спела One Nation Under Love в Карпатах - видео

Что известно о песне One Nation Under Love

Напомним, Кароль презентовала новую песню "Одне серцебиття" на День Независимости Украины. Текст для нее написала американская композитор Дайан Уоррен, которая работает со звездами мирового уровня.

Впоследствии стало известно, что песню Кароль номинировали на "Грэмми". Певица гордится тем, что трек, посвященный Украине, может получить престижную награду.

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