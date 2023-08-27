Новую песню певицы Тины Кароль, которую для нее написала мировая композитор Дайан Уоррен, номинировали на престижную музыкальную премию "Грэмми".
Как рассказала знаменитость в программе "Сніданок з 1+1", песню под названием One Nation Under Love выдвинули сразу в нескольких номинациях.
"Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен в "Грэмми". Будет видно, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать!" - сказала Кароль.
По ее словам, идея создать песню One Nation Under Love появилась еще в начале полномасштабного российского вторжения, однако она долго не могла найти человека, который помог бы ей воплотить задумку в реальность.
Однако после встречи с Дайан Уоррен Тина сразу же поняла, что это именно тот человек, которого она искала.
"Она чрезвычайная, она реально поддерживает Украину. Она сказала, что у нее есть песня для меня и что очень рада, что именно я исполню ее", - добавила Тина.
Отметим, Дайан Уоррен сотрудничала с такими артистами как Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гага, группа Aerosmith.
Напомним, Тина Кароль довела до слез новой песней "Одне серцебиття", которую для нее написала Дайан Уоррен.