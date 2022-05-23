В ближайшие несколько лет артисты от РФ точно не смогут выступить на самом популярном вокальном конкурсе.

Сейчас продолжается процесс устранения России с конкурса Евровидение. Агрессору хотят навсегда запретить принимать участие в этом мероприятии. Об этом сообщил гендиректор EBU Ноэль Курран, пишет ирландское издание The Journal.

"Думаю, нам совершенно ясно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе", - констатировал Курран.

Известно, что российских вещателей уже проинформировали об этом решении.

Отметим, в 2022 году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra (631 балл суммарно). Представителей России на конкурс не пустили, как и их делегацию. В числе зрителей был только артист-путинист Филипп Киркоров, который заявил, что его специально пригласили организаторы "за особые заслуги перед конкурсом". Организаторы заявили, что Киркорова не приглашали.

Напомним, Потап рассказал, как им с Каменских предложили выступить от РФ на Евровидении.

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