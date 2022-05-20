Артист уточнил, что от предложения они отказались.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился архивным фото со своей женой Настей Каменских. Снимок, где он одет в вышиванку, а она - в синее платье, был сделан в 2014 году на концерте "Юрмала".

Музыкант в Instagram-публикации уточнил, что именно тогда им предложили от России выступить на песенном конкурсе Евровидение. Подобные предложения также поступали в 2015 и 2016 году.

"В этот год, как и три года подряд, нам предлагали выступить от России на Евровидении и мы всегда отказывали, потому что мы - украинцы! Так что же хочет сказать человек, который надел вышиванку? То, что он любит всем сердцем свою Родину, язык свой соловьиный и культуру своих предков!", - написал Потап.

Напомним, звезда Playboy Даша Астафьева эмоционально прочла стихотворение Леси Украинки.

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