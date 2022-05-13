Его посещение первого финала возмутило общественность.

Филипп Киркоров снова засветился на Евровидении. Российский артист публиковал Instagram-stories со второго полуфинала в Турине.

Ранее его визит на первый полуфинал уже наделал шумихи в сети. На Киркорова обрушилась война хейта даже от соотечественников.

Позднее в соцсетях распространили информацию о том, что Киркорова не пустили на Евровидение-2022 - долгое время он стоял у входа, пока работники проверяли, есть ли его имя в списке приглашенных гостей. Имени Киркорова там не было. Так что фанат "Евровидения" смотрел конкурс с высокой трибуны сбоку.

Сейчас артист-путинист подчеркнул, что за Евровидением снова наблюдал, сидя в VIP-ложе.

Отметим, Россия была отстранена от участия в конкурсе из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Также запретили присутствовать на Евровидении делегации от РФ.

Напомним, представитель Сан-Марино поцеловался со своим гитаристом во время полуфинала Евровидения.

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