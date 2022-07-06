Денис Чужой признался в любви украинцам.

Российский комик Денис Чужой, который в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину осудил войну, сейчас отказался шутить о нашей стране.

Об этом он сказал в интервью "Медузе".

"Мне кажется, что сейчас у меня нет морального права в комедийном ключе вспоминать Украину. Мы не имеем права больше на это ссылаться как на часть своей реальности. Я не думаю, что еще когда-нибудь смогу выступить в Украине просто потому, что мы допустили это" , – сказал Чужой.

Он добавил, что очень любит людей из Украины, поэтому не хочет делать им неприятно. По его словам, он хочет спокойно смотреть им в глаза, но он не чувствует за собой морального права приезжать пока в Украину.

"Я очень люблю людей из Украины, и многие люди из Украины ко мне по-прежнему хорошо относятся. Но я за собой морального права туда еще раз приехать в ближайшие годы или десятилетия не чувствую. Хочется шутить так, чтобы потом я мог смотреть в глаза объекту шутки", – добавил комик.

Отметим, Максим Чужой еще в первые дни войны осудил кровопролитие в Украине и покинул Россию.

Напомним, как российский комик Максим Галкин поддерживает Украину с начала войны.

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