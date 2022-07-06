По мнению эксперта, война может закончиться в следующем году.

Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины и выяснила, когда закончится убийственная война в нашей стране.

По словам эксперта, это может произойти в июне 2023 года. А пока жителям многих украинских городов стоит быть очень осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В своем Instagram Вакулина отметила, что Киев, Бровары, Белая Церковь, Васильков, Фастов и ближайшие населенные пункты, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск находятся в опасности.

Кроме того, астроэксперт уточнила, что напряженная ситуация сохраняется в Херсоне.

"Не раньше октября. Херсон будут освобождать в самую последнюю очередь из всех оккупированных территорий", - написала астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал сроки, когда Россия вернет Крым Украине.

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