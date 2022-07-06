Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины и выяснила, когда закончится убийственная война в нашей стране.
По словам эксперта, это может произойти в июне 2023 года. А пока жителям многих украинских городов стоит быть очень осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
В своем Instagram Вакулина отметила, что Киев, Бровары, Белая Церковь, Васильков, Фастов и ближайшие населенные пункты, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск находятся в опасности.
Кроме того, астроэксперт уточнила, что напряженная ситуация сохраняется в Херсоне.
"Не раньше октября. Херсон будут освобождать в самую последнюю очередь из всех оккупированных территорий", - написала астролог.
Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал сроки, когда Россия вернет Крым Украине.