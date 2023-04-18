Международный конкурс имени Горовица проходит в Женеве.

Пианист из России Станислав Корчагин заявлен как участник украинского международного музыкального конкурса имени Горовица, который в этом году подходит в Женеве из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну. Известно, что Станислав - бывший военный.

Как пишет 24 канал, Корчагин принимал участие в российско-украинской войне в 2014-2015 годах.

Сообщается, что в полуфинале украинского музыкального конкурса россиянин Корчагин будет играть произведения Рахманинова и Чайковского.

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К оргкомитету конкурса обратились с просьбой объяснить ситуацию с попаданием россиянина в конкурс. Ответа ещё не поступало.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения России в Украину во всем мире бойкотируют россиян. Их не пускают на сцену конкурсов и не приглашают на культурно значимые события. Конечно, не все придерживаются этих правил. Например, конкурс красоты "Мисс вселенная" заявил, что они "вне политики", поэтому не будут запрещать гражданке РФ принимать участие.

Ранее УНИАН писал кто из украинских звезд выступит в финале Евровидения-2023.

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