Финал международного песенного конкурса проведут 13 мая в Ливерпуле от имени Украины.

13 мая 2023 года в Ливерпуле от имени Украины состоится финал песенного конкурса Евровидение. Сейчас стало известно, кто из украинских звезд выйдет на эту сцену. Как сообщило Суспільне, в рамках 67-го песенного конкурса в Великобритании будут выступать Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

"Мы ждали нашего выступления в Ливерпуле с тех пор, как в прошлом году его объявили городом проведения конкурса. Это город со всемирно известным музыкальным наследием, и мы счастливы, что наконец-то можем объявить, какой честью для нас будет выступить там. Хотя мы расстроены, что не смогли привезти Евровидение в нашу страну, мы благодарны Великобритании за то, что она принимает этот конкурс от нашего имени. Мы выступим для каждого украинца, чтобы напомнить, что лучшие времена и победа нашей страны еще впереди, а также чтобы показать миру, за что борется Украина", - сказали представители группы Kalush Orchestra, которая одержала победу на Евровидении в прошлом году.

Отметим, что представит нашу страну в качестве конкурсанта группа TVORCHI, которую выбрали в декабре 2022 года на Нацотборе. Их конкурсная композиция называется "Heart of Steel".

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Несмотря на то, что именно Украина в прошлом году заняла первое место, проведение мероприятия на территории нашей страны невозможно из-за полномасштабного вторжения со стороны России. Такое решение принял европейский вещатель EBU, оценив ситуацию с безопасностью.

Напомним, "Укрпочта" выпустит новую почтовую марку с победителями "Евровидение-2022".

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