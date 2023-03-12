Более того, организаторы запретили другим участницам фотографироваться с украинкой и нашим флагом.

Украинка Анастасия Панова, которая в марте 2022 года представляла нашу страну на конкурсе красоты Miss Eco International в Египте, рассказала о том, что там ей запретили говорить о полномасштабной войне. Девушке нельзя было вспоминать о том, что РФ устроила в нашей стране.

Кроме этого, другим участницам конкурса сказали не фотографироваться с Пановой и флагом Украины. В интервью "24 каналу" модель рассказала, что ей было очень тяжело.

"Все участницы знали, что у меня происходит, все сопереживали. Но на второй день директор Miss Eco International сказала всем открыто: "Никто не имеет права фотографироваться с Анастасией из Украины и с ее флагом". Это была третья неделя войны в Украине, мои родители, вся моя семья там, я на нервах, и она говорит это 40 участницам. Сначала у меня были слезы, потом я собрала волю в кулак и сказала себе: "Так, ты не приехала за короной. Ты пришла заявить о том, что у нас война. Если у тебя есть голос, будем его использовать несмотря на то, что говорят нам организаторы". Мне было все равно", - призналась Панова.

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По словам украинки, две недели, которые она провела на конкурсе Miss Eco International, были для нее ужасными. Она не могла сдерживать эмоции, когда ее и россиянку, представлявшую там страну-агрессора, спрашивали о чем-то одновременно.

"Я очень неконфликтный человек, очень спокойный, но меня бомбило внутри. Я кричала на пресс-конференции, потому что из 40 девушек подняли нас с "Мисс Россия" и задали один на двух вопрос: "Как вы добрались до Египта? Был ли ваш путь трудным?". Для чего? Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь трудным? Моя семья под алярмами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь", - вспомнила Панова.

Также она рассказала, как пошла против правил, которые установили организаторы. Ей сказали не вспоминать о войне, однако украинка все равно не могла молчать. Панова проявила себя на конкурсе талантов. Тогда она спела песню об Украине и взяла на выступление флаг. Модель признается, тогда она думала, что ее выведет охрана:

Я проснулась тем же утром и сказала сама себе: "Анастасия, помнишь, ты девять лет пела в церковном хоре? Пришел тот момент, когда ты должна взять свой флаг, выйти на сцену и спеть какую-то украинскую песню. Ты можешь". Я так и сделала. Спела я плохо, но старалась только не расплакаться. Помню, как на меня смотрела директор. Она не понимала, о чем песня, но думала, что какая-то мятежная, чтобы начался митинг. На удивление, я допела, и никто мне и слова не сказал

Напомним, ранее не обошлось без скандала на конкурсе "Мисс Вселенная". Даже после него россиянка Линникова поливает украинку Викторию Апанасенко грязью.

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