Скандальная российская рэперша планирует выступить в Украине, однако не все ей рады.

Скандальная певица из РФ Инстасамка, которая только недавно устроила истерику и выгнала фаната на концерте в Киеве, вновь едет в Украину. На этот раз рэперша хочет выступить не только в столице, а еще и в Харькове.

Однако украинцы не желают видеть скандальную артистку и даже угрожают сорвать ее концерты. С такими призывами выступили пользователи в Telegram-канале "Катарсис".

"Инстасамка, которая на последнем концерте в Киеве унизила своего же фаната (и поделом), пропагандирует употребление наркотиков, алкоголя и все это на аудиторию менее 18 лет, - планирует вновь выступать в Украине через месяц. Ну а что? В Крым не ездила — значит норм исполнитель. Запускай!",- иронично написали авторы призыва срывать концерты российской певицы.

Читайте также"Я люблю твой чл*н": скандальная Инстасамка преподнесла неожиданный подарок своему мужуВ комментариях пользователи не подбирают выражения, они называют Инстасамку оскорбительными словами и пишут, что таким, как она, точно не место в Украине. Кроме этого, некоторые украинцы планируют звонить в администрации Харькова и Киева с требованиями запретить выступление певицы.

"Да не гоните такой биомусор с Украины, она в рашке неоднократно "прославлялась", ничего хорошего она не принесет нашей молодежи", "пусть сидит в своей России", "мало нам грязи, еще и эта лезет", - пишут комментаторы.

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Автор: Виолетта Орлова