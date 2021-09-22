Скандальная певица из РФ Инстасамка, которая только недавно устроила истерику и выгнала фаната на концерте в Киеве, вновь едет в Украину. На этот раз рэперша хочет выступить не только в столице, а еще и в Харькове.
Однако украинцы не желают видеть скандальную артистку и даже угрожают сорвать ее концерты. С такими призывами выступили пользователи в Telegram-канале "Катарсис".
"Инстасамка, которая на последнем концерте в Киеве унизила своего же фаната (и поделом), пропагандирует употребление наркотиков, алкоголя и все это на аудиторию менее 18 лет, - планирует вновь выступать в Украине через месяц. Ну а что? В Крым не ездила — значит норм исполнитель. Запускай!",- иронично написали авторы призыва срывать концерты российской певицы.
Читайте также"Я люблю твой чл*н": скандальная Инстасамка преподнесла неожиданный подарок своему мужуВ комментариях пользователи не подбирают выражения, они называют Инстасамку оскорбительными словами и пишут, что таким, как она, точно не место в Украине. Кроме этого, некоторые украинцы планируют звонить в администрации Харькова и Киева с требованиями запретить выступление певицы.
"Да не гоните такой биомусор с Украины, она в рашке неоднократно "прославлялась", ничего хорошего она не принесет нашей молодежи", "пусть сидит в своей России", "мало нам грязи, еще и эта лезет", - пишут комментаторы.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Игорь Кондратюк требует у Зеленского запретить выступления звезд РФ в Украине: "бизнес на крови"
- MARUV снялась для обложки российского Playboy (фото)
- 72-летняя Пугачева порадовала фанов моложавым видом: "Самая красивая"
- Популярная актриса едва не сгорела заживо в свой день рождения (видео)
- "Очень похожи": полуобнаженного Лесю Никитюк на балконе сравнили с Кэмерон Диас (фото)