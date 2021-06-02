Победитель "Голоса страны" сделал предложение своей девушке.

Победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин на днях сделал предложение руки и сердца своей девушке, с которой он вместе живет.

Несмотря на то, что Роману всего 19 лет, он настроен очень решительно. По его словам, влюблённые хотят пока еще пожить для себя. То есть причиной такого раннего вступления в официальный брак никак не связано с возможной беременностью его девушки.

"Вообще, как Бог даст. Все должно произойти в свое время", - сказал артист.

Также Сасанчин отметил, что пока с датой свадьбы они еще не определились.

Кто такой Роман Сасанчин:

Любовь к песне у Романа проявилась еще с детства, когда мать и сестра напевали колыбельную, а также часто Роман вслушивался в классические мелодии музыкальных шкатулок.

2 марта 2015 Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Дети". В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда", который подарил ему канал "1+1". Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова - Николай Бровченко.

26 апреля 2020 он стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цветет черешня".

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Автор: Диана Могилевич