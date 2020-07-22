Роберт Паттинсон женится: звезда "Сумерек" возьмет в жены бывшую Брэдли Купера

Актер женится на модели Сьюки Уотерхаус.

Звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон решил жениться на британской модели Сьюки Уотерхаус.

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Недавно папарацци сфотографировали влюбленную пару. А сейчас ходят слухи о том, что Паттинсон уже успел сделать девушке предложение. Связано это с тем, что на безымянном пальце модели заметили кольцо, которое очень напоминает помолвочное.

До отношений с Паттинсоном Сьюки несколько лет встречалась с голливудским актером Брэдли Купером.

Как сообщал УНИАН, появился трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.

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