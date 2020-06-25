Появился трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном (видео)

Фильм выйдет сразу в цифровом формате 7 августа.

Вышел первый трейлер драмы «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном. Фильм был удостоен приза всемирной католической ассоциации по коммуникациям на Венецианском кинофестивале.

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Трейлер появился на YouTube.

Лента повествует о событиях в маленьком колониальном городке на границе Империи, куда прибывает полковник Третьего отделения. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонисты называют варварами, готовят нападение на город.

Фильм выйдет сразу в цифровом формате 7 августа.

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