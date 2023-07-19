Игорь Исаков до сих пор не может забыть о любимой.

Год назад, 19 июля 2022 года, остановилось сердце известной актрисы и ведущей Русланы Писанки. Жизнь звезды унесла агрессивная форма рака. Муж Писанки, Игорь Исаков, поделился трогательными воспоминаниями о своей возлюбленной.

Он живет один, в доме, который когда-то строил и обустраивал вместе с Писанкой. Исаков до сих пор варит борщ по рецепту жены. Он вспоминает, что она готовила его так, как больше никто не может. Вкус борща от Писанки ее муж помнит до сих пор.

Исаков рассказал журналистам ЖВЛ, что всегда старался быть рядом с любимой. Даже когда она ездила с гастролями, он всегда ездил за ней в другие города.

"Если она уже долго задерживалась где-то... В Одессу к ней ездил, в Черкассы к ней ездил, в Харьков ездил к ней на свидание, когда у нее был гастрольный график сложный. Я хотел к ней, скучал очень. И скучаю", - со слезами на глазах признался муж Писанки.

В 2022 году ведущая уехала за границу на фоне полномасштабной войны и проблем со здоровьем. Она сломала ногу и ходила на костылях. А в Германии узнала, что у нее онкология. Впрочем, Писанка не хотела верить в плохое, она всегда говорила, что все будет хорошо.

Новость о смерти ведущей шокировала всех. Но больше всего эта потеря ударила по ее мужу. Исаков надеялся, что жена оставила для него письмо.

"Я в первые дни мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного. Настолько была оптимисткой моя Руся, что даже каких-то мыслей о том, что будет что-то неладное, не было", - признался он.

Сейчас Писанка уже не так часто снится мужу. Впрочем, мысленно он до сих пор с ней советуется.

"После всех этих обстрелов были значительные колебания электроэнергии, у меня случился пожар. Выгорела наша гончарная мастерская. И все время задаю себе такой вопрос: понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме. И немного даже собой горжусь, думаю, что Русе понравилось бы это место, даже больше чем то, что было раньше", - рассказал муж Писанки.

Сейчас в доме, где когда-то в любви и счастье жили ведущая и ее избранник, тихо и пусто. Исаков живет уединенно, сейчас он занимается восстановлением двора, который пострадал из-за пожара. Мужчина ушел из соцсетей, он не хочет часто бывать на публике. Вдовец пытается "отпустить" Писанку из своих мыслей. Однако пока ему это дается непросто.

"Уверен, что точно бы она не хотела, чтобы плакали и рыдали... Я продолжаю жить, но такого рецепта - как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить - его нет", - резюмировал муж Писанки.

Смерть Русланы Писанки

Известная актриса и ведущая умерла 19 июля. Она боролась с тяжелой болезнью в Германии. Через несколько дней прах Писанки перевезли в Украину. 21 августа, в Киеве, певицу провели в последнюю дорогу.

В мае муж Писанки рассказывал, как живет после мучительной потери. Он не верил, что болезнь заберет у него любимую жену. Сейчас рядом с ним лишь кот, которого Исаков называет своим лучшим другом.

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