Исаков не верил, что болезнь заберет у него жену.

19 июля 2022 года не стало народной любимицы - ведущей Русланы Писанки. Ее жизнь унесла тяжелая болезнь. После этого ее муж Игорь Исаков на какое-то время вовсе исчез из соцсетей. В интервью для ЖВЛ он рассказал, как живет после потери любимой.

Уже почти год как Руслана Писанка не переступает порог своего дома, однако все там до сих пор напоминает о ней. Муж ведущей ничего не менял. В доме остались картина, которую рисовала Писанка, вещи, которые она бережно собирала.

Этот дом вблизи Киева супруги совместными усилиями начали строить почти с нуля. Вместе они планировали ремонт, обустроили все, как мечтали. Супруги жили энергично, неистово, у них было немало хобби.

Исаков познакомился с писанкой в 2009 году. Тогда он написал ей в соцсетях. Ведущая долго ему не отвечала, однако когда она ответила, то Исаков не сразу в это поверил. Уже на первом свидании он понял, что хочет быть с ней. Исаков завоевывал внимание Писанки. Потом он купил обручальное кольцо, свадьбу они сыграли в вышиванках, в их доме.

Исаков и Писанка не могли надышаться друг другом. Однако беда ходила рядом. Сначала Писанка сломала ногу, в 2022 году началась полномасштабная война. В феврале того же года бои происходили почти возле дома ведущей и ее мужа. Они прятались в подвале, а потом Исаков решил вывозить любимую и ее мать. Сначала они выехали в Ивано-Франковск, однако впоследствии он уговорил ее уехать в Германию. Писанка переходила границу сама, со сломанной ногой. Мать ведущей умерла.

На этом беды не закончились. Впоследствии Исаков получил звонок. Писанка позвонила ему и сообщила, что у нее опухоль. Даже тогда она пыталась успокоить Исакова и уверяла его, что все будет хорошо.

Ведущая говорила, что ее спасет операция. Исаков поверил, однако когда он читал диагноз и видел, что Писанка уже нуждается в паллиативном лечении, он не хотел в это верить. Он надеялся, что его жена выживет.

"Я верил Русе... Я когда собирался ехать к ней, она мне прислала список. Это и мультиварка, и сковородки, и бокалы, ее парики. К сожалению это парики пригодились, мне пришлось подстригать Русю. Это тоже был такой момент, очень неприятный", - со слезами вспомнил Исаков.

Мужчина будто не хочет до сих пор верить в смерть Писанки. Он ничего не меняет в доме. На память о ней Исаков мечтает переиздать легендарную книгу ее рецептов. Сейчас он живет сам. Вместе с ним в доме живет только кот. Его он называет своим лучшим другом.

Смерть Русланы Писанки - что известно

Летом 2022 года фанаты Русланы Писанки узнали, что она умерла. Жизнь ведущей забрала агрессивная форма рака. 21 августа в Киеве Писанку провели в последнюю дорогу. На похоронах коллеги поделились щемящими воспоминаниями о ведущей.

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