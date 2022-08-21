Церемония прощания началась 21 августа в 9 утра.

19 июля умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Сегодня, 21 августа, родные и близкие провожают ее в последний путь.

Об этом сообщает ТСН.

Прощание проходит в Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Журналисты отмечают, что в соборе стоит портрет телеведущей, а за ним прах, который привез ее супруг Игорь Исаков.

Также рядом с портретом Русланы стоит еще и портрет ее мамы, которая умерла в начале войны из-за онкологии.

Стоит отметить, что ранее супруг Русланы Писанки рассказывал, что она очень любила Спасо-Преображенском собор. Поэтому именно там он и решил провести ее в последний путь.

"Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже всякий раз, когда была химия у Руси, она говорила: "Поедь и сорокоуст закажи в том храме". Это любимый ее храм", - рассказывал Исаков.

Напомним, ранее вдовец Писанки дал первое интервью после трагедии и не сдержал слезы.

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