Певица предстала в пикантном образе.

Известная во всем мире певица Рианна опубликовала в Instagram видео со съемок в фотосессии.

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На кадрах певица позирует в красном полупрозрачном белье в мелкий горошек. Также она надела латексные перчатки и чулки.

На лицо Рианна нанесла яркий макияж и дополнила его прической в виде волн. Стоит отметить, что образ получился ярким и пикантным. На кадрах певица ведет себя достаточно раскованно.

Чем известна Рианна:

Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов

По итогам 2018 года Рианна заняла седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, составленном журналом Forbes

Её доход за 2018 год составил 37,5 миллионов долларов

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Автор: Диана Могилевич