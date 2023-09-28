Главный герой франшизы на стороне украинцев, отметил Кевин Гротерт.

Режиссер культовой франшизы "Пила" Кевин Гротерт поддержал украинцев на фоне полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ. Он отметил, что главный герой фильмов - Конструктор Джон Крамер, точно бы присоединился к борьбе против тех, кто виноват в страданиях людей.

"Знайте, что Конструктор на вашей стороне и присоединился бы к вашей борьбе, используя свои игры на виновных в человеческих страданиях. Желаю вам сил, уверен, что правда на вашей стороне!" - заявил Гротерт в интервью NV.

Также режиссер обратился к украинцам. Гротерт поблагодарил граждан нашей страны.

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"Спасибо, что вы с нами уже почти 20 лет. Рад, что вы можете сходить в кинотеатры и увидеть Джона Крамера с другой стороны", - отметил режиссер.

Десятая часть франшизы "Пила" выходит в украинский прокат уже сегодня, 28 сентября. Режиссер отметил, что фаны Конструктора точно не разочаруются. Они увидят новые ловушки и узнают больше о Крамере.

Франшиза "Пила" - что известно

Первая часть триллера "Пила" вышла на экраны еще в 2004 году. Зрители увидели Джона Крамера - серийного убийцу, который устраивает игры и "учит" людей ценить жизнь и отвечать за свои ошибки. Впоследствии лента получила продолжение, Конструктор пытался излечиться от онкологии, искал тех, кто будет продолжать его дело, а затем "ученики" Крамера действительно пошли по его стопам.

В 2021 году вышла девятая часть "Пилы". А сегодня украинцы смогут увидеть десятую часть - фильм "Пила Х". При этом события в этой ленте будут развиваться не по хронологии прошлых эпизодов. Режиссер решил показать, что происходило с Крамером между первой и второй частями фильма. Детальный обзор на "Пилу Х" уже есть на УНИАН.

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