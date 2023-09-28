Режиссер культовой франшизы "Пила" Кевин Гротерт поддержал украинцев на фоне полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ. Он отметил, что главный герой фильмов - Конструктор Джон Крамер, точно бы присоединился к борьбе против тех, кто виноват в страданиях людей.
"Знайте, что Конструктор на вашей стороне и присоединился бы к вашей борьбе, используя свои игры на виновных в человеческих страданиях. Желаю вам сил, уверен, что правда на вашей стороне!" - заявил Гротерт в интервью NV.
Также режиссер обратился к украинцам. Гротерт поблагодарил граждан нашей страны.
"Спасибо, что вы с нами уже почти 20 лет. Рад, что вы можете сходить в кинотеатры и увидеть Джона Крамера с другой стороны", - отметил режиссер.
Десятая часть франшизы "Пила" выходит в украинский прокат уже сегодня, 28 сентября. Режиссер отметил, что фаны Конструктора точно не разочаруются. Они увидят новые ловушки и узнают больше о Крамере.
Франшиза "Пила" - что известно
Первая часть триллера "Пила" вышла на экраны еще в 2004 году. Зрители увидели Джона Крамера - серийного убийцу, который устраивает игры и "учит" людей ценить жизнь и отвечать за свои ошибки. Впоследствии лента получила продолжение, Конструктор пытался излечиться от онкологии, искал тех, кто будет продолжать его дело, а затем "ученики" Крамера действительно пошли по его стопам.
В 2021 году вышла девятая часть "Пилы". А сегодня украинцы смогут увидеть десятую часть - фильм "Пила Х". При этом события в этой ленте будут развиваться не по хронологии прошлых эпизодов. Режиссер решил показать, что происходило с Крамером между первой и второй частями фильма. Детальный обзор на "Пилу Х" уже есть на УНИАН.