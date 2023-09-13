В украинский прокат фильм выйдет 28 сентября 2023 года.

Кинокомпания Adastra Cinema представила новый трейлер фильма ужасов "Пила X" (Saw X), являющегося продолжением серии самых успешных картин в жанре хоррор.

Действие фильма происходит между событиями, показанными в фильмах "Пила: Игра на выживание" (2004) и "Пила 2" (2005). Смертельно больной Джон Крамер едет в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что "лечение" – это афера для обмана самых уязвимых людей. Найдя новую цель, Крамер возвращается за "работу", используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

В уже десятой по счету части культовой франшизы к своей звездной роли вернулся ее главная звезда – Тобин Белл, который сыграл Джона Крамера, также известного как Конструктор, впервые с 2017 года. Шони Смит снова исполнила роль Аманды Янг – его помощницы и соратницы. Компанию звездам франшизы составили Сюнневе Макодю Лунд, Стивен Брэнд и Майкл Бич. Также в касте представлены Рената Вака, Паулетт Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.

Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, являющийся монтажером первых фильмов серии, которые имеют наибольший успех среди фанатов и критиков. Также он является режиссером более поздних лент франшизы ("Пила VI", "Пила 3D").

Гройтер обещает, что эта история будет сконцентрирована именно на Конструкторе, который и является центром вселенной "Пилы", а также дразнит возвращением к более строгому тону франшизы.

"Возможно, это не простота уровня "Пила I", но близко к этому. Пила X – это эмоциональное путешествие, в которое вы отправляетесь вместе с Джоном Крамером, а не бойня, которую вы переживаете с точки зрения жертв. Очевидно, найдутся люди, которым это не понравится, но я думаю, что фильм понравится людям, которые фанатеют не только от крови в кадре. Но не волнуйтесь, фанаты крови: мы готовы поспорить, что и вы тоже будете более чем довольны", – рассказал режиссер.

В украинский прокат фильм выйдет 28 сентября 2023 года. Фильм также будет доступен в формате 4DX.

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