Актер обратился к Лизе со словами любви.

Известный украинский шоумен, юморист и ведущий "Я люблю Украину" Юрий Ткач порадовал фанатов новыми позитивными фотографиями.

На своей странице в Instagram мужчина разместил фото со своей девятилетней доченькой. На фотографии Лиза крепко обнимает папу, девочка одета в белую рубашку, а дополняет ее образ классический галстук. На фотографии заметно, что дочь знаменитости значительно подросла.

Юморист искренне обратился к Лизе. Он отметил, что его любовь к доченьке просто необъятна.

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"Нет предела моей любви, моя маленькая крошечная Лизи", - тепло написал Юрий Ткач.

Что известно о Юрии Ткаче

Юрий Ткач - известный украинский комик и актер. Ткач стал известен благодаря ситкомам "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Он был участником телешоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Прикольные игры".

Напомним, что Юрий Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" о полномасштабном вторжении заранее. А вскоре артист с женой жестко потроллили россиян в Турции.

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