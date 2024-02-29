Девушка рассказала о пользе голодания.

Украинская топ-модель Алина Байкова всегда выглядит стройной, поэтому неудивительно, что поклонники неоднократно интересовались, как ей удается держать себя в форме.

В интервью Рамине Эсхакзай она рассказала, что употребляет пищу всего лишь один раз в день, вечером. Больше она не ест, потому что после этого становится непродуктивной.

"Ем раз в день, в конце дня, еда забирает мою энергию. Если я поела в обед, меня не трогать, ведь я непродуктивна. Когда впервые поехала в Китай, ела только KFC, пыталась набрать вес, был комплекс, что в старые времена Мэрилин Монро была с фигурой. Мне казалось, что я скелет, не могу быть моделью, я высокая, у меня большие кости, широкие плечи. И я понимала, что когда толстела, оно не выглядело красиво", - говорит модель.

Она добавила, что сейчас модная индустрия изменилась. Сейчас ей нравится, как она выглядит.

"Мне агентства говорят, что я худая. Но я себя чувствую лучше так. Есть научные исследования, что голодание полезно", - добавила Байкова.

Напомним, ранее Алина Байкова призналась, что тратит в США более 300 тыс грн в месяц.

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