Они были вместе почти 12 лет.

Недавно стало известно о том, что после 11 лет брака певица Шакира рассталась со своим гражданским супругом Жераром Пике из-за многочисленных измен.

Так, знаменитый футболист, как оказалось, любит забивать мячи в чужие ворота. И если сам Жерар пока молчит о разводе, то Шакира с сожалением отметила, что это действительно правда.

"С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание", - обратилась Шакира к поклонникам.

Позже СМИ начали распространять информацию о том, что новой пассией Пике и причиной расставания стала мама футболиста из команды Жерара. Но позже эту информацию опровергли.

На этом поиски вероятной любовницы футболиста не закончились. Иностранные СМИ предполагают, что ей могла стать 20-летняя студентка, которая подрабатывает ведущей праздников. Но имени ее так и не назвали.

Напомним, Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году на футбольном матче. Они вместе были почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У них родились двое детей - Милан и Саша.

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