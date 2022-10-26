На данный момент известно, что из-за интенсивной атаки РФ на Днепр вечером 25 октября, две людей погибли. Еще четверо получили ранения различной тяжести. Как на эту трагедию отреагировали украинские знаменитости - рассказываем в материале УНИАН.
Тина Кароль
Певица поделилась в своем Instagram-блоге ужасными фотографиями с места трагедии и написала: "Днепр. Погибла беременная женщина. Почему? Она была опасна?".
MamaRika
Певица, которая активно поддерживает родную страну на информационном фронте и принимает участие в благотворительных концертах, показала жуткие фотографии с места падения ракет оккупантов и поставила смайлик в виде разбитого сердца.
Рамина
Известная украинская блогерша, которая является автором YouTube-канала "Ходят слухи", опубликовала снимок огромной воронки, образовавшейся после "прилета" в Днепре.
"Воронка от прилета по Днепру! Когда же они будут наказаны, эти гады-оккупанты?" - написала на фото Рамина Эсхакзай.
alyona alyona
Известная рэперша опубликовала шокирующие кадры огня на месте обстрела Днепра и написала:
"Сегодня случился очередной ракетный удар. Двое людей погибли. Среди них - беременная женщина. Трое человек пострадали. Война продолжается и победа за нами. Каждый день мы боремся за свою свободу".
Ранее УНИАН писал о том, как звезды отреагировали на новый обстрел Киева.