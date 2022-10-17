17 октября Россия обстреляла жилые районы столицы. Есть жертвы и пострадавшие.

Утром в понедельник, 17 октября, российские оккупанты снова атаковала Киев. Выпустили по украинской столице дроны-камикадзе. Наши звезды отреагировали на события, которое унесло жизни людей.

Ольга Сумская

Актриса театра и кино, которая ежедневно освящает в своем блоге события войны, опубликовала шокирующие кадры разрушенного жилого дома. На месте до сих пор работают спасатели, которые разбирают завалы.

"Киев! Сегодня проснулись от страшных взрывов, которые раздались совсем рядом… Даже сидя в паркинге, чувствовали, как вздрагивают стены дома!!! Из 28 дронов, которые сегодня утром летели на Киев, цели достигли всего 5, остальные были уничтожены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко… Разрушен жилой дом, есть погибшие… Сочувствие семьям пострадавших киевлян. Геноцид украинцев продолжается", - написала Сумская. Видео дня

Андрей Бедняков

Шоумен и звезда проекта "Орел и решка" показал кадры ужасных разрушений, которые произошли по вине России сегодня.

"Каждый в своей жизни проходил через соседа-алкаша, бандита или "белочника". А у нас вообще джекпот! Все проходили и мы пройдем. Держимся", - написал Андрей Бедняков.

Владимир Остапчук

Телеведущий показал видео, снятое с киевской многоэтажки и написал: "Поднялся в квартиру за водичкой. Ну его нафиг, этот водный баланс".

Также он опубликовал кадры разрушенной многоэтажки в столице.

Наталья Могилевская

Певица и продюсер сообщила, что прямо над ее домом пролетали дроны-камикадзе оккупантов.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", - написала Наталья.

Григорий Решетник

Телеведущий, который сегодня отмечает свой день рождения, также сделал пост на тему утреннего обстрела столицы.

"Сложное утро… Сложный год… Но я всем сердцем верю в Украину и несокрушимый украинский народ! Мы обязательно победим и отпразднуем! Как я себе частенько говорю – "Прорвемся". Берегите себя, верьте, любите жизнь и никогда не сдавайтесь! Обнимаю крепко, ваш Гриша", – написал ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка".

Напомним, София Ротару после длительного молчания отреагировала на обстрел Украины.

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