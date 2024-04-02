Она хочет избавиться от того, что ей уже ненужно.

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая уже несколько лет борется с раком, продает свои вещи, чтобы больше проводить время с мамой. Об этом она заявила в подкасте "Let's Be Clear with Shannen Doherty".

Так 52-летняя женщина призналась, что из-за своей серьезной болезни она начала по-другому воспринимать этот мир. В частности, теперь актриса хочет сфокусировать свое внимание на действительно важных вещах, а не на материальных благах. Поэтому решила устроить "очистку" своего хранилища, продать все, что ненужно и получить дополнительные средства.

"Рак действительно заставил меня подвести итоги своей жизни и изменить приоритеты, и мой приоритет на данный момент - это моя мама. Я понимаю, что ей будет трудно, если я умру первой. Поэтому я хочу проводить с ней больше времени и беру с собой в отпуск, потому что у меня будут валяться все эти дополнительные деньги", - сказала Шеннен.

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А потом добавила, что не хочет, чтобы мама занималась ее вещами, которых у нее немало. Например, вспомнила актриса о трех обеденных столах, которые она имеет, ведь является фанаткой мебели. Однако все эти предметы, по словам Шеннен, потеряли смысл, хотя она не сразу решилась от них избавиться:

"Ощущение, будто ты отказываешься от чего-то особенного и важного для тебя, но это правильно. Это даст ощущение мира и покоя, потому что вы помогаете людям, которых вы оставили, просто иметь более чистое пространство".

Что известно о болезни Шеннен Доэрти

Врачи диагностировали у Шеннен Доэрти рак молочной железы в марте 2015 года. Через два года звезда готовилась к последней операции и говорила о возможном выздоровлении. Ей удалили молочную железу, а затем она прошла курс химиотерапии. Однако в начале 2020 года Шеннен публично призналась, что после длительного лечения снова борется с онкологией. Позже она показывала жуткие кадры из больницы.

Напомним, в прошлом году онкобольная Шеннен Доэрти развелась с мужем спустя 14 лет брака.

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