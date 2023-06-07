Сейчас Доэрти проходит курс облучения.

Страдающая от онкологии американская актриса Шеннен Доэрти прошла первый этап облучения из-за метастазов в головном мозге.

На своей странице в Instagram она написала, что еще 5 января компьютерная томография показала метастазы, поэтому ей нужно пройти облучение мозга.

"Вчерашнее видео показывало процесс примерки маски, которую нужно надевать во время облучения мозга. 12 января состоялся первый этап облучения. Мой страх очевиден. У меня сильнейшая клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх… Смущение… Время всего этого… Вот так может выглядеть рак", - написала актриса.

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Болезнь Шеннен Доэрти - что известно

В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы. Позже он метастазировал на лимфатическую систему. Через год ей удалили молочную железу, а затем она прошла курс химиотерапии.

После лечения она вошла в ремиссию, однако три года назад стало известно, что рак вернулся. Врачи определили, что он на четвертой стадии.

Кроме того, актриса призывает всех заботиться о своем здоровье и беречь себя.

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