Шеннен Доэрти и Курт Исваринко были в браке 11 лет.

Американская актриса Шеннен Доэрти разводится с мужем Куртом Исваринко после 11 лет брака. Издание TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщает, что пара не живет вместе с января 2023 года. Человек, приближенный к Доэрти, заявил, что проблемы в отношениях были настолько серьезными, что не оставили звезде выбора.

Недавно звезда сериала "Зачарованные" сделала у себя в блоге публикацию со словами: "Единственные люди, которые заслуживают быть в вашей жизни, это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением".

Никто из супругов официально не комментировал информацию о расторжении брака.

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Шеннен Доэрти и Курт Исваринко: история любви

Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти познакомилась с фотографом Куртом Исваринко более 12 лет назад. В 2011 году они сыграли свадьбу. Отметим, что детей у пары нет.

Именно Курт был рядом, когда Шеннен боролась с онкологией. Для Доэрти это уже второй брак. С первым мужем она была в браке меньше года - было это в 1993 году.

Также УНИАН писал, что звезду "Зачарованных" просто не узнать после пластической операции.

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