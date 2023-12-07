Она узнала об измене мужа.

Американская актриса Шеннен Доэрти призналась, что в апреле 2023 года развелась с мужем Куртом Исваринко спустя 14 лет брака. Причиной развода стала измена супруга.

По словам актрисы, она узнала об измене мужа накануне операции по удалению опухоли в мозгу. Как ей рассказал супруг, он встречался с другой женщиной два года. Доэрти не смогла простить это предательство, поэтому подала на развод.

"Я пошла на эту операцию рано утром и пришла после того, как узнала, что мой брак по сути распался, что мой муж имел роман в течение двух лет. Он не пошел на операцию, хотя будучи вполне точной, он хотел пойти, я не могла пойти на операцию вместе с ним. Я чувствовала себя такой преданной", – рассказала Доэрти, пишет People.

Видео дня

Женщина призналась, что даже встречалась с любовницей супруга, чтобы выяснить всю правду.

Доэрти говорит, что осознает и свою вину в том, что ее брак распался. Она не хочет брать на себя ответственность за измену супруга, но считает, что у них действительно были некие проблемы, в том числе связанные с ее болезнью.

При этом она говорит, что все 14 лет брака чувствовала себя любимой женщиной и так же сильно любила своего супруга.

Напомним, ранее Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с раком.

Вас также могут заинтересовать новости: