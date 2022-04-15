Лидер группы "Друга Ріка" убежден, что его дом сравняли с землей специально.

Валерий Харчишин, который является лидером музыкальной группы "Друга Ріка", заявил, что его дом разрушили неслучайно. Он считает, что если бы разрушали весь поселок, то пострадали бы другие дома. А сейчас разрушили только два - его и еще один в другом конце поселка.

Об этом музыкант рассказал эксклюзивном интервью.

"Я был в том доме, ездил с военным. Надо было накормить кошек, надеялся на следующий день их забрать… но, к сожалению, не было куда возвращаться. Одна кошка выжила – она была в отдельном домике, где проживали люди, не буду говорить, кто именно – для их безопасности", - прокомментировал Валерий.

Отметим, дом Харчишина оккупанты разбили 26 марта. С землей сравняли и сам особняк, и пристройку для гостей.

Музыкант подчеркнул - он догадывается, кто именно нанес ущерб его собственности. Этот человек выходил на связь с музыкантом, но недавно исчез и перестал отвечать на любые звонки и сообщения.

"Точечно наносили удары. Более того, у меня сразу два дома сравняли с землей – основной и гостевой – точечно, наверное, работой корректировщика", - резюмировал Харчишин.

Напомним, Харчишин рассказал, как неизлечимая болезнь сына повлияла на его брак.

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