Музыкант рассказал, что они с женой Юлией отдельно жили жизнью больного ребенка и не обращали внимания друг на друга.

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал об испорченных отношениях с женой на фоне неизлечимой болезни сына. В то же время музыкант не теряет веру.

Об этом он рассказал в комментарии для ЖЛВ.

Знаменитость не рассекретил диагноз своего сына Евгения, с которым он борется уже 4 года. В то же время Харчишин рассказал, что волнуется за него.

По словам музыканта, у Жени не та болезнь, которая может повлечь смерть.

"Но она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот, знает ли он кто он на самом деле", - сказал Харчишин.

Фронтмен "второй реки" до сих пор не может смириться с этой болью, но не теряет надежды, что его сын выздоровеет, хотя и шансов мало.

Читайте такжеАнтин Мухарский потерял отца (фото)"Есть случаи, и мне рассказывал врач наш украинский, правда взрослых людей он лечил. Я не опускаю руки на самом деле, я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, который живет в новых реалия, а менять нужно себя. Я на самом деле думаю больше даже не о том, как мы будем, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, когда нас не будет, как он будет?", — признался музыкант.

Неизлечимая болезнь сына стала испытанием и для брака Харчишина. Общая боль не закалила отношения Валерия с женой Юлией, а лишь испортила их. Пара в браке 13 лет.

"Каждый в отдельности жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Связь потерялась. Сказать, что я не пытался наладить, не делал достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала", – поделился артист.

В то же время Харчишин не ответил на вопрос о том, в каком статусе супруги сейчас и живут ли они вместе.

"У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, мы являемся близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился", – отметил Харчишин.

Как сообщал УНИАН, Харчишин впервые рассказал о неизлечимой болезни сына в начале ноября. Мальчик остановился в развитии и страдает от боли. Но точного диагноза Харчишин не назвал.

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Автор: Марта Гичко